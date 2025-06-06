Подмосковные легкоатлеты выиграли 27 медалей на чемпионате и первенствах ЦФО

Сборная Московской области по легкой атлетике получила еще 10 медалей на чемпионате и первенствах Центрального федерального округа. В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что за два дня соревнований спортсмены в общей сложности получили 27 медалей.

В тройном прыжке среди юниоров до 23 лет Тимофей Шилов взял золото, а Владислав Авдонин стал бронзовым призером. Среди юниорок до 20 лет в этой же дисциплине лучший результат показала Татьяна Юсова.

В дисциплине «метание молота» Алена Бутенко заняла первое место, а Ирина Выдрицкая принесла команде серебро. На дистанции 800 метров у юниорок до 20 лет Елена Акимова финишировала первой, а Дарья Жогло завоевала второе место.

Еще одно золото в копилку сборной добавила Анастасия Шкурина, победившая в беге на три тысячи метров среди девушек до 18 лет. А в забеге на 200 метров в этой же возрастной категории Екатерина Пискарева и Юлия Гринько заняли первое и второе места соответственно.

Напомним, что в первый день соревнований подмосковные атлеты завоевали 17 медалей. В итоге общий результат команды составил 27 наград: 12 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых.

Чемпионат и первенства прошли с 3 по 5 июня в Смоленске.