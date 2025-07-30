Подмосковные легкоатлеты выиграли 20 медалей на чемпионате России среди глухих

Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. В копилке региона оказалось 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды, сообщили в Минспорта МО.

Московскую область представляли 17 атлетов, 12 из них стали победителями и призерами.

Три золота забрала Виктория Аксенова в беге на 400 метров, 100 и 400 метров с барьерами. Две награды за первое место заслужила Диана Куликова на дистанции три километра с барьером и пять километров, а также одно серебро на 1,5 километра.

Роман Ерофеев победил в двух дисциплинах: бег на пять и 10 километров. Золото на дистанции 800 метров принес команде Александр Кузьменко, также в его копилке второе место в беге на 1,5 километра. Елизавета Кащавцева стала лучшей в метании диска, а Ирина Ткачева — в метании молота.

Первое на дистанции 400 метров и второе место на 200 метрах получил Тимофей Шувалов. Роман Ельников завоевал серебро в беге на три километра с барьером, а Матвей Антипин стал бронзовым призером в десятиборье.

На первенстве Егор Кашавцев показал лучший результат на 400 метрах и занял третье место в забеге на 800. Еще одну победу на дистанции три километра принесла Дарья Гриненко. Бронзовой медалью на том же отрезке пополнил копилку команды региона Максим Боровков.

По итогам турнира сборная Подмосковья оказалась на втором месте среди команд. На первую строчку поднялись легкоатлеты из Санкт-Петербурга, а на третьей оказались спортсмены из Москвы.

Напомним, что чемпионат и первенство России по спорту глухих по легкой атлетике прошел с 23 по 27 июля в Жуковском. За победу на соревнованиях боролись 298 спортсменов из 47 субъектов.

Турнир организовали в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».