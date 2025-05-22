Подмосковные легкоатлеты выиграли 16 медалей на неофициальном первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли шесть золотых, семь серебряных и три бронзовые медали на неофициальном первенстве России по легкой атлетике. Соревнования среди юниоров до 20 лет из спортивных училищ и спортшкол прошли в Краснодаре с 16 по 19 мая, сообщили в региональном Минспорта.

Благодаря наградам команда «СШОР по легкой атлетике» из Подмосковья взяла серебро в общекомандном зачете. Спортсменки уступили три очка соперницам из Краснодарского края. Столь высокого результата спортшкола Московской области на этом турнире еще не показывала. Вторая подмосковная команда «КСШОР имени М.Трефилова» из Клина заняла шестое место. Об этом передали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Два золота за бег на 1500 и 3000 метров на счету Никиты Шишимрова из Щелкова. Первой на старте 400 метров стала щелковская легкоатлетка Александра Морозова. В барьерном беге на 100 метров лучшей оказалась Анастасия Пшеничная из Коломны.

Тамара Тимахова, Алиса Муратова, Марина Тихонова и Александра Морозова завершили раньше всех женскую эстафету 100+200+300+400 метров и поднялись на высшую ступень пьедестала.

Два вторых места, по прыжкам в длину и по тройному прыжку, в копилке подольской спортсменки Екатерины Кузьменко. Серебро в стометровке удалось выиграть Алисе Муратовой из Щелкова. В мужском беге на ту же дистанцию вторым финишировал Константин Храпов из Коломны.

Первое место в метании копья у атлета из Дедовска Никиты Фролова. Серебряную награду по той же дисциплине получила Ирина Выдрицкая из Клина и Данила Пискарев из Дедовска. В прыжках с шестом вторую ступень пьедестала занял атлет из Клина Андрей Голубев.

Бронзовыми призерами в беге на 100 метров стали Максим Суханов из Подольска. На третьем месте по метанию молота оказался Роман Виноградов из Клина.

На мужской эстафете 100+200+300+400 метров тройку призеров замкнули Артем Аксенов, Константин Храпов, Максим Суханов и Павел Вихор.