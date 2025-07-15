Подмосковные легкоатлеты выиграли 13 медалей на международных соревнованиях

Подмосковные легкоатлеты в составе сборной России завоевали три золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград на международных соревнованиях «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщили в Минспорта МО.

Бегуны соревновались в дисциплинах на разные дистанции — от 100 метров до пяти километров, с барьерами и без них.

Медали первой степени получили Виктория Погребняк, Владимир Никитин, Максим Федяев и Дмитрий Разумов. Обладателями серебра стали Николай Вербицкий, Анастасия Мадышева, Дмитрий Разумов, Владимир Лысенко и Кристина Вершинина. Бронзу завоевали Андрей Романов, Елизавета Царева, Максим Федяев, Анастасия Платонова, а также Константин Холмогоров и Владимир Лысенко. Спортсмены представляли Раменский и Одинцовский муниципальные округа, а также Жуковский и Химки.

В ведомстве напомнили, что «Кубок сильнейших спортсменов» прошел в Бресте с 11 по 14 июля. Участие в нем приняли более 300 легкоатлетов из стран СНГ. Между ними было разыграно свыше 40 комплектов наград.