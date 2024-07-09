Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования, на которые съехались более 700 атлетов со всей страны, проходят с 7 по 9 июля в Чебоксарах.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмены соревновались в беге с препятствиями, прыжках с шестом, метании молота, прыжках в длину и десятиборье.

Золото завоевали Екатерина Ивонина и Софья Палкина. Серебряные медали выиграли Максим Федяев, Николай Вербицкий, Андрей Романов, Даниил Чечела и Андрей Родиков.

Бронзовые медали сборной Подмосковья принесли Андрей Лукин, Сергей Дубровский, Тимур Моргунов и Елизавета Царева.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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