Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования, на которые съехались более 700 атлетов со всей страны, проходят с 7 по 9 июля в Чебоксарах.
Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсмены соревновались в беге с препятствиями, прыжках с шестом, метании молота, прыжках в длину и десятиборье.
Золото завоевали Екатерина Ивонина и Софья Палкина. Серебряные медали выиграли Максим Федяев, Николай Вербицкий, Андрей Романов, Даниил Чечела и Андрей Родиков.
Бронзовые медали сборной Подмосковья принесли Андрей Лукин, Сергей Дубровский, Тимур Моргунов и Елизавета Царева.
Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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