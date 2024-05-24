Подмосковье получило 14 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на командном чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото в метании молота выиграла Елизавета Царева, которой удалось опередить ближайших преследовательниц более чем на два метра.

В беге с препятствиями на три километра лучшее время показала Екатерина Ивонина, обогнавшая соперницу из Екатеринбурга на 17 секунд.

Медаль высшего достоинства получил Сергей Дубровский в беге на 1,5 километра.

С полным списком медалистов можно ознакомиться на сайте Минспорта Подмосковья.

Командный чемпионат России по легкой атлетике прошел в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».