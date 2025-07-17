Подмосковные легкоатлеты с ОВЗ выиграли 7 медалей на чемпионате России

В Чебоксарах с 10 по 15 июля прошел чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сборная Московской области выиграла на соревнованиях семь медалей.

Главным триумфатором стал Денис Гнездилов, представляющий Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Подмосковья. В дисциплине толкание ядра в категории F40 он не оставил шансов соперникам и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Серебряные медали принесли команде Сергей Сокульский из Одинцова в толкании ядра, Алексей Кузнецов из Воскресенска в метании копья и Даниил Куранов из Мытищ в беге на 800 метров.

Дарья Гарипова из Воскресенска выиграла сразу три бронзовые медали — в беге на 100 и 200 метров, а также в метании копья.

Соревнования собрали свыше 400 спортсменов из 54 регионов России. Участники турнира установили 45 национальных рекордов.