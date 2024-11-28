Подмосковные КПО переработали более 20 тысяч тонн металла с начала года

Более 20 тысяч тонн металла переработали в Подмосковье. Больше всего — почти пять тонн — утилизировали на КПО в Егорьевске.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, переработка металлических отходов проходит в несколько этапов.

Сначала отделяют лом от других отходов с помощью сильного магнита, далее обрабатывают металл в очистительных ванных, разделяют металлический лом на черный и цветной, затем он идет в переплавку.

И заключительный этап — из-за переплавленного лома делают металлические листы, которые потом превращаются в цельные рулоны, а также стержни, арматуру и проволоку.