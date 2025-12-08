Подмосковные КПО отправили на переработку 26 тысяч тонн макулатуры с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала этого года пять подмосковных комплексов по переработке отходов собрали и отправили на повторное использование свыше 26 тысяч тонн макулатуры. Это важный источник сырья для производства новых товаров.

В числе лидеров оказались комплекс «Восток», отправивший на переработку 7,9 тысячи тонн бумаги и картона, «Нева» (6,4 тысячи тонн) и «Север» (5,1 тысячи тонн). За ними следуют «Дон» (3,8 тысячи тонн) и «Юг» (3,4 тысячи тонн).

Из переработанной макулатуры создают новую тару и упаковку, отделочные материалы для ремонта, офисную бумагу, предметы личной гигиены, а также разнообразную полиграфическую продукцию.

Впечатляющие результаты работы комплексов по переработке отходов наглядно показывают, насколько эффективно действует система обращения с мусором в Московской области.

Организация раздельного сбора и глубокая переработка не только помогают заботиться об экологии, но и постепенно формируют у жителей культуру потребления и бережного отношения к природным ресурсам.