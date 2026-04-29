Подмосковные КПО отправили на переработку 13 тысяч тонн макулатуры с начала года

Комплексы по переработке отходов, действующие на территории Московской области, рассказали о результатах работы за первые месяцы года. Только за период с января по март включительно на современных сортировочных линиях специалистам удалось отобрать и подготовить к дальнейшей отправке на вторичный цикл производства свыше 1 тысячи тонн макулатуры.

Собранное бумажное сырье после прохождения первичной сортировки на комплексах передали в профильные технологические цеха.

Процесс там выстроили следующим образом: макулатуру сначала очищают от инородных предметов, включая металлические скобы, пластиковые вставки и различные виды пленки, после чего бумажную массу растворяют в воде, удаляют из состава типографскую краску, тщательно фильтруют, подвергают термической обработке и формуют в готовые листы.

Конечным продуктом этой цепочки становится вторичная целлюлоза, которая служит полноценной основой для промышленных линий.

Бумага способна выдерживать несколько последовательных циклов переработки без существенной потери качества. Так, обычная старая газета или использованная картонная коробка после прохождения всех этапов превращаются в новые востребованные изделия, практически не уступая исходному сырью по своим свойствам.

Готовую переработанную бумагу из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия, где ее применяют для выпуска гофрированного картона, различных видов упаковки, санитарно-гигиенической продукции, включая туалетную бумагу и бумажные полотенца, а также для производства эковаты и в качестве компонента некоторых строительных материалов.