Подмосковные контролеры начнут проверять билеты на смежных со столицей маршрутах
Московская областная дума одобрила важные изменения для пассажиров общественного транспорта. На заседании депутаты приняли закон, который четко определяет, на каких маршрутах контролеры Министерства транспорта региона имеют право проверять билеты и штрафовать нарушителей.
Поправки устраняют правовую нестыковку, которая возникла ранее.
«Существуют смежные межрегиональные маршруты, которые начинаются в Москве, а затем идут по Московской области. По действующему закону, контролеры Московской области могут штрафовать безбилетников только на тех маршрутах, на которых начальная остановка находится в области. Если же маршрут начинается в Москве, то на территории области за безбилетный проезд нельзя привлечь к ответственности», — уточнил председатель профильного комитета думы Максим Коркин.
Новый закон исправляет этот недочет.
«Теперь под контроль сотрудников областного Минтранса попадут все смежные межрегиональные маршруты Московской области и города Москвы», — пояснил Коркин.
Необходимость таких мер подтверждает статистика. С 2023 по 2025 год от пассажиров поступило более 800 сообщений об отсутствии проверок на смежных маршрутах.
Сумма штрафа за проезд без билета в общественном транспорте Подмосковья составляет две тысячи рублей.