Подмосковные конькобежцы завоевали пять медалей на чемпионате России

Подмосковные конькобежцы завоевали пять медалей в третий день чемпионата России в Коломне. В их активе две золотые, серебряная и две бронзовые медали.

В личном зачете чемпионом на дистанции 1500 метров стал Даниил Алдошкин из Подмосковья. Вторыми и третьими стали спортсмены из Краснодарского края и Челябинской области соответственно. Алдошкин также одержал победу в масс-старте на 16 кругов. Второе место в масс-старте занял еще один подмосковный конькобежец Даниил Чмутов, третьим стал москвич.

Анастасия Семенова завоевала бронзу в женском забеге на 1500 метров. Первое и второе места заняли конькобежки из Нижегородской и Мурманской областей. Еще одну бронзовую медаль Семенова взяла в масс-старте на 16 кругов, где первыми и вторыми финишировали москвички.

Ранее Алдошкин стал серебряным призером в забеге на 5000 метров и выиграл золото в мужской командной гонке. Семенова завоевала серебро в командной гонке во второй день чемпионата.

Таким образом, в активе сборной Московской области десять медалей: четыре золотые, три серебряные и три бронзовые.

Чемпионат России проходит с 18 по 22 декабря в Коломне. В программе соревнований 16 комплектов медалей, которые разыгрываются по программе Олимпийских игр. Участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны.