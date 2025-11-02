Подмосковные конькобежцы завоевали 9 медалей на турнире за Кубок России

Команда Московской области успешно выступила на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который проходил с 30 октября по 1 ноября в Конькобежном центре «Коломна». Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Представители региона завоевали девять медалей — две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 конькобежцев из 25 регионов России и Белоруссии.

Золото в копилку Подмосковья принесли Павел Кулижников, победивший на дистанции километр, и Елена Еранина, ставшая первой в масс-старте на 16 кругов. Серебро завоевали Даниил Алдошкин на 1,5 километра, Ирина Кузнецова на километре и Елена Еранина на 1,5 километра. Бронзовые награды выиграли Елена Еранина и Ирина Кузнецова, а также дважды Даниил Алдошкин — на дистанции пять километров и в масс-старте.

«Исходя из периода, в течение которого мы выступаем — у меня почти все получилось. Мне понравилось, сбегал как тренировку, показал хорошее время. В Коломне как всегда лед на высшем уровне, обожаю этот лед, это мой самый любимый каток», — прокомментировал победу Павел Кулижников.

Следующие этапы Кубка России пройдут в Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове, а финал состоится в Коломне в марте 2026 года. Напомним, турнир организовали в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».