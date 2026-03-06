Подмосковные конькобежцы завоевали 4 медали на Кубке России

Представительницы Подмосковья выиграли две медали на пятом этапе и две медали в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту. Они завоевали бронзу и серебро.

Как рассказали в региональном Минспорте, на дистанции 500 метров Ирина Кузнецова из Коломны показала результат 38,78 секунды, заняв третье место. В общем зачете она набрала 410 очков и получила серебро. Победу одержала представительница Нижегородской области, а третье место ушло спортсменке из Москвы.

Бронзу в составе сборной региона выиграли Дарья Краснокутская, Виктория Морозова и Людмила Кузьменко из Коломны. Они выступили в командном спринте, уступив соперницам из Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят в Коломне с 4 по 7 марта в рамках федеральной программы «Спорт России».