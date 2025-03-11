Подмосковные конькобежцы выиграли бронзовую медаль на чемпионате России

Сборная Подмосковья выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по шорт-треку. Соревнования проходили с 6 по 9 марта в Уфе.

В составе команды, занявшей третье место в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров, выступили Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская, Павел Конычев, Яков Шуляк и Александр Шульгинов.

Второе место заняли конькобежцы из Челябинской области, а победила команда из Санкт-Петербурга.

В соревнованиях в Республике Башкортостан приняли участие спортсмены из 15 регионов России, а также сборная Белоруссии.