Подмосковные конькобежцы выиграли 9 медалей на всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области достойно выступила на третьем этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку, завоевав девять медалей. Спортсмены из Коломны привезли домой четыре золота, три серебра и две бронзы.

Фаиля Аймалетдинова стала одной из самых результативных участниц: она выиграла дистанции 1,5 и тысяча метров и взяла серебро на 500 метрах. Бронзовую медаль на дистанции тысяча метров добавила в копилку сборной Аделина Доколина. В женской эстафете на три тысячи метров команда Московской области заняла второе место. В эстафете выступили Фаиля Аймалетдинова, Аделина Доколина, Анастасия Данилова и Анастасия Краснокутская.

На всероссийских соревнованиях золотые медали в смешанной эстафете на три тысячи метров завоевали Анна Козулина, Алиса Руссу, Егор Чекмарев и Сергей Тремаскин. Кроме того, Егор Чекмарев победил в многоборье среди юниоров, а в соревнованиях юниорок Алиса Руссу и Вероника Шарай принесли области серебро и бронзу.

Соревнования проходили с 20 по 23 ноября 2025 года в Новоуральске Свердловской области по федеральной программе «Спорт России». Следующие этапы Кубка России состоятся в Саранске 18–20 января и в Челябинске 13–15 февраля 2026 года.