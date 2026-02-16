Подмосковные конькобежцы выиграли 8 медалей на Кубке России

Конькобежцы из Московской области достойно представили регион на IV этапе Кубка России. Соревнования проходили в Кирове с 12 по 15 февраля.

Спортсмены привезли домой восемь медалей разного достоинства: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

Особо ярко проявили себя представительницы Коломны в командных дисциплинах. Дарья Краснокутская, Виктория Морозова и Людмила Кузьменко дважды поднимались на высшую ступень пьедестала.

Спортсменки выиграли золото в командном спринте на три круга с результатом одна минута 39,31 секунды и в командном забеге на шесть кругов, преодолев дистанцию за три минуты 40,90 секунды.

Третью золотую медаль в копилку сборной добавила Дарья Краснокутская, которая взяла первенство в масс-старте на 16 кругов, финишировав с результатом 11 минут 27,68 секунды.

Серебряные награды в активе Елены Ераниной. Она показала вторые результаты на дистанциях тысяча метров и 1,5 тысячи метров, а также в масс-старте на 16 кругов.

В мужском масс-старте на ту же дистанцию серебро завоевал Илья Иванов, уложившись в девять минут 13,28 секунды. Бронзовым призером в этом виде программы стал Даниил Чмутов.

Турнир в Кирове прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».