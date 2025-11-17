Подмосковные конькобежцы выиграли 7 медалей на втором этапе Кубка России

Сборная Московской области стала обладательницей семи медалей на втором этапе Кубка России. В копилке ее представителей из Коломны оказались золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Лучшим в мужских стартах на 500 метров стал Руслан Мурашов. Еще один подмосковный спортсмен Павел Кулижников в этой дисциплине финишировал третьим. Вторым стал представитель из Челябинской области.

Среди женщин на той же дистанции второй к финишу пришла Ирина Кузнецова. Первое и третье место заняли девушки из Нижегородской и Свердловской областей соответственно.

В стартах на 1000 метров обладательницей серебра стала Елена Еранина, а бронзы — Виктория Морозова. Победительницей стала представительница Нижегородской области.

На дистанции 1500 метров Елена Еранина завоевала бронзу. Обогнали ее спортсменки из Нижегородской и Свердловской областей.

В масс-старте среди женщин на 16 кругов Елена Еранина вновь пришла третьей. Первое и второе места достались соперницам из Москвы и Нижегородской области.

В подмосковном Минспорте напомнили, что второй этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 13 по 16 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В ведомстве подчеркнули, что на первом этапе соревнований в Коломне сборная Подмосковья смогла завоевать девять медалей: два золота, три серебра и четыре бронзы.

Третий этап пройдет в Челебянске с 14 по 17 января 2026 года, а четвертый в Кирове с 12 по 15 февраля. Итоги станут известны на финале Кубка России, который состоится в Коломне с 4 по 7 марта.