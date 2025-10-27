Подмосковные конькобежцы выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях

С 23 по 26 октября в Уфе проходили всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Семена Елистратова» и второй этап Кубка России по шорт-треку. Подмосковные спортсмены выиграли на состязаниях семь медалей.

В активе сборной — одно золото, три серебра и три бронзы.

Главный успех принесла женская эстафета на 3000 метров среди юниорок — команда Подмосковья в составе Анны Козулиной, Алисы Руссу, Марии Соловьевой и Вероники Шарай стала победителем, опередив сборные Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Серебро на аналогичной дистанции выиграли подмосковные юниоры — Дмитрий Власов, Сергей Тремаскин, Егор Чекмарев и Зорик Чогандарян.

Еще две серебряные медали принесли индивидуальные старты: Алиса Руссу на 500 метров и Вероника Шарай на 1000 метров.

В рамках Кубка России Фаиля Аймалетдинова взяла бронзу на дистанции 1000 метров среди женщин.

Еще две бронзовые награды достались смешанной эстафете на 2000 метров и женской эстафете на 3000 метров – в этой категории выступили Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская, Аделина Доколина и Капиталина Федорова.