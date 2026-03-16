Подмосковные конькобежцы выиграли 6 медалей на первенстве России

С 9 по 13 марта в Москве прошло первенство России по конькобежному спорту. Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях шесть медалей.

Среди юниорок на дистанции 500 метров золотую медаль получила Ксения Сиразева из Коломны. Она также выиграла бронзу в забеге на тысячу метров.

Второе место по итогам соревнований на дистанции 1500 метров занял ее земляк Савелий Пронин. Спортсмен также получил две серебряные медали на двух дистанциях – 500 и тысяча метров.

Представительницы сборной Подмосковья Ксения Сиразева, Мария Логинова и Арина Денисова в командном спринте на три круга выиграли для региона бронзовую награду.

Состязания провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».