Подмосковные конькобежцы выиграли 4 медали на всероссийском турнире

Сборная Московской области выступила на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна». В активе команды — четыре медали: два золота, серебро и бронза.

Две золотые медали принесла подмосковной сборной спортсменка из Коломны Ксения Сиразева. Она выиграла забеги на дистанциях 500 и тысяча метров среди юниорок, опередив соперниц из Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинской области.

Серебряную медаль на дистанции тысяча метров среди юниоров завоевал Савелий Пронин, также представляющий Коломну. Победителем в этой дисциплине стал спортсмен из Иркутской области, третье место занял конькобежец из Кировской области.

Бронзовую награду в командной гонке на восемь кругов среди юниоров взяли коломенцы Даниил Свиясов, Тимофей Алексеев и Михаил Косяев. Первое и второе места заняли команды Москвы и Иркутской области.

Всего в соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из 20 регионов России и Белоруссии. Программа включала забеги на дистанциях от 500 до трех тысяч метров, командные спринты и масс-старты. Турнир проходил с 5 по 8 ноября на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» и открыл серию Кубков Союза конькобежцев России для юниоров.