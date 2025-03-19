Подмосковные конькобежцы выиграли 4 медали на международном турнире

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке Союзного государства по конькобежному спорту: золото, два серебра и бронзу. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Золото на дистанции 1500 метров выиграла подмосковная спортсменка Елена Еранина, показав лучшее время — 2 минуты 1,24 секунды. В забеге на 500 метров второе место заняла Ирина Кузнецова из Московской области.

Среди мужчин бронзу на дистанции 100 метров взял Михаил Казелин из региона. Также на турнире прошло гала-шоу «Кристалл», где подмосковные спортсмены соревновались в шорт-треке и конькобежном спорте. В гонке на выбывание победили Анастасия Семенова и Даниил Чмутов. Александр Шульгинов взял бронзу в шорт-треке на 500 метров и золото в смешанной эстафете на 2000 метров в составе команды «Изумруд».

Напомним, соревнования проходили с 14 по 17 марта в Москве. Участниками турнира стали спортсмены из России и Белоруссии. Спортивное мероприятие организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».