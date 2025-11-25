Подмосковные конькобежцы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на всероссийских соревнованиях «Памяти Шилкова» среди юниоров. В активе Московской области одно золото и два серебра.

Золотую медаль на дистанции 500 метров среди юниоров выиграл Савелий Пронин из Коломны. Вторым и третьим стали спортсмены из Иркутской области и Санкт-Петербурга. На дистанции тысяча метров Пронин также поднялся на пьедестал — он показал второй результат. Победу здесь снова одержал представитель Иркутской области, бронза — у спортсмена из Москвы.

Среди юниорок серебро на дистанции 500 метров взяла спортсменка из Коломны Мария Логинова. Первое и третье места заняли спортсменки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 20 по 23 ноября по федеральной программе «Спорт России» и стали вторым этапом серии рейтинговых турниров. В течение сезона участники набирают очки для отбора на первенства страны.