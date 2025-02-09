Подмосковные конькобежцы выиграли 3 медали на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на первенстве России по конькобежному спорту среди юниоров. В их активе золото и два серебра. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Среди девушек победила Ксения Сиразева, показав лучшее время во всех четырех забегах. Второе место заняла Мария Логинова, которая на всех дистанциях пришла третьей.

Среди юношей Савелий Пронин из Московской области стал вторым. Он дважды показал лучшее время на тысячу метров и финишировал третьим на 500-метровке.

​Напомним, первенство России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «многоборье» проходило с 4 по 8 февраля в Москве. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»