Подмосковные конькобежцы выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях в Коломне. Они выиграли восемь золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, турнир прошел в Коломне, в нем участвовали более 150 человек из 15 регионов России. Три золотые медали завоевала Ксения Сиразева, две — Виктория Морозова. В ее активе также одно серебро.

Второе место также получила Дарья Краснокутская. Среди мужчин золотые медали достались Андрею Стрелкову, Алексею Дауду и Даниилу Чмутову.

Турнир проходил в Коломне с 4 по 6 сентября в рамках госпрограммы «Спорт России».