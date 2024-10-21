Подмосковные конькобежцы выиграли 12 медалей на соревнованиях за кубок Коломенского кремля

Представители Московской области завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля». В активе спортсменов области шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды.

В соревнованиях среди юниорок Ксения Сиразева заняла первое место на дистанции 500 метров, а также стала серебряным призером в гонке на тысячу метров и третьей в старте на 1,5 тысячи метров. Мария Сыряная удостоилась серебряной медали на 500 метрах, а Мария Логинова завоевала бронзу на дистанции в тысячу метров.

Среди юниоров Сергей Бобков продемонстрировал наилучшие результаты на дистанциях в один и три километра. Его коллега Егор Галкин стал обладателем золотой медали, финишировав первым на 500 метрах. Он также занял третью строчку на дистанции в тысячу метров.

В соревнованиях среди мужчин два золота на счету Даниила Алдошкина, который пришел первым на дистанциях в 1,5 и пять километров.

«Кубок Коломенского кремля» прошел 18 и 19 октября 2024 года в Коломне.