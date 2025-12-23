Подмосковные конькобежцы выиграли 11 медалей на чемпионате России

Сборная Подмосковья выиграла 11 медалей за три дня чемпионата России по конькобежному спорту. Они завоевали три золота, два серебра и шесть бронз. Каждый из спортсменов представляет областной центр олимпийских видов спорта.

Золото выиграли Русла Мурашов, Павел Кулижников, а также трио Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой.

Серебро получили Даниил Чмутов и Анастасия Семенова. Бронзовыми призерами стали Елена Еранина, Павел Кулижников, Ирина Кузнецова, Даниил Алдошкин и Анастасия Семенова.

Чемпионат проходил в Коломне с 20 до 23 декабря в рамках федеральной программы «Спорт России». Участники боролись на дистанциях 500 и тысяча метров, а также в командном спринте. В турнире соревновались более 100 человек из 20 регионов Росси и Белоруссии.