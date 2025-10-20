Подмосковные конькобежцы выиграли 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Всероссийские спортивные соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» прошли с 17 по 19 октября в Коломне. Конькобежцы из Подмосковья выиграли 10 медалей: пять высшего достоинства, две серебряные и три бронзовые.

Даниил Алдошкин одержал победу сразу на двух дистанциях — 1500 и 5000 метров. После забега спортсмен поделился, что работал в плановом режиме, а также отметил прекрасное качество льда.

«Всегда рад бежать в Коломне, а в памятных соревнованиях, посвященных Б. И. Шавырину — вдвойне приятно участвовать. У меня нет времени на осеннюю хандру, кто грустит — мой совет — надо больше работать!» — сказал после победного финиша Алдошкин.

Золотые медали также завоевали Руслан Мурашов, показавший лучший результат на дистанции 500 метров, и Павел Кулижников, который был первым в забеге на 1000 метров.

Среди женщин отличилась Анастасия Семенова, одержавшая победу в масс-старте.

Серебро в командную копилку принесли Ксения Сиразева (500 метров) и Даниил Чмутов (масс-старт).

Бронзовыми призерами стали Павел Кулижников (1500 метров), а также Анастасия Семенова и Руслан Мурашов (1000 метров).

В состязаниях, которые стали этапом отбора на чемпионаты и первенства, приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов России и Белоруссии.

Подмосковье на турнире представляли 11 конькобежцев.