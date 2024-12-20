Подмосковные конькобежцы стали чемпионами России

Подмосковные конькобежцы завоевали четыре медали на чемпионате России в Коломне. В копилке Московской области два золота, серебро и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В мужской гонке на тысячу метров Михаил Казелин стал чемпионом, опередив соперников из Алтайского края и Челябинской области. Среди женщин на той же дистанции Елена Еранина заняла третье место, уступив спортсменкам из Нижегородской области и Москвы.

В командной гонке на восемь кругов представители Московской области в составе Даниила Алдошкина, Даниила Чмутова и Максима Шарапова стали чемпионами, победив команду Москвы и Красноярского края. Женская команда в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой завоевала серебро.

«Результатом очень доволен, счастлив. Я подошел к чемпионату на 95% идеально готовым. Дальше у меня будет масс-старт. И, возможно, побегу командный спринт», — прокомментировал Казелин.

Чемпионат России проходит в Коломне с 18 по 22 декабря. Участниками соревнований стали 100 спортсменов из 20 регионов страны.