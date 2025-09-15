Подмосковные кондитерские фабрики представили продукцию на выставке в Дубае

С 15 по 17 сентября в Дубае проходит международная выставка ISM Middle East 2025, которая собирает ведущих производителей и дистрибьюторов кондитерских товаров со всего мира. Россию на выставке представляют семь компаний, три из которых — из Московской области.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщили, что регион на выставке представляют кондитерские фабрики «Волшебница» и «Кремлина» из Люберец, а также «Победа» из Егорьевска. Они показывают зарубежным покупателям широкий ассортимент шоколада, конфет, трюфелей, зефира, сладких снеков и фруктов в шоколаде.

Участие подмосковных компаний организовали при поддержке Российского экспортного центра и Фонда ВЭД Московской области. Ежегодно ISM Middle East собирает более 500 компаний и свыше 30 тысяч специалистов отрасли, включая представителей оптовой и розничной торговли, кейтеринговых компаний, отелей и ресторанов Ближнего Востока, которые знакомятся с новыми товарами и ассортиментом участников.