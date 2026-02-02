Подмосковные конбкобежцы выиграли 2 медали на чемпионате России

Подмосковные конькобежцы завоевали две медали на чемпионате России. Как сообщили в областном министерстве спорта, они получили одно золото и одно серебро.

Даниил Алдошкин из Коломны стал лучшим в классическом многоборье среди мужчин. Второе и третье места достались его соперникам из Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Серебро в спринтерском многоборье среди женщин завоевала Елена Еранина, также из Коломны. Первое место досталось спортсменке из Москвы, а третье — представительнице Свердловской области.

Чемпионат проходил с 28 по 30 января 2026 года в Иркутске в рамках федеральной программы «Спорт России».