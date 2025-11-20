Подмосковные композиторы стали лауреатами международного конкурса

Фото: Симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину / Медиасток.рф

Всего победителями конкурса стали более 80 композиторов и аранжировщиков из разных регионов России и других стран. Церемония награждения состоится 22 ноября на гала-концерте в Москве.

Среди лауреатов — шесть представителей Подмосковья. Еще трое получат дипломы. Это Павел Зимодро из Клина, Анатолий Сладков из Дмитрова, Олег Панькин из Раменского. Екатерина Карпенко представила балет «Мастер и Маргарита», Сергей Чечетко — детскую оперу «Федорино горе»; Тигран Джагарян — симфонический хоровой диптих «Код Возрождения Леонардо да Винчи».

Подмосковные композиторы представили свои интерпретации литературной классики и символов мировой культуры.

«Мы открыли новые имена отечественной композиторской школы и способствуем их продвижению в профессиональной сфере. В итоге на сцене звучит абсолютно новый актуальный вокальный репертуар, соответствующий тенденциям и вызовам времени», — отметила директор конкурса Радомира Красавина.

Особенность конкурса — возможность продемонстрировать свои таланты не только для профессионалов, но и для авторов без специального образования.