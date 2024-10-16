Подмосковные компании заключили соглашения с вьетнамскими партнерами
Подмосковные компании заключили соглашения о сотрудничестве с вьетнамскими партнерами. Организовал международную бизнес-встречу Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона, всего подмосковные предприятия по производству косметической продукции заключили шесть договоров.
Ведомстве отметили, что подписанные соглашения укрепят деловые связи между регионами и расширят присутствие подмосковных компаний на рынке Вьетнама.
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Подмосковные компании заключили соглашения с вьетнамскими партнерами
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