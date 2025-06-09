Подмосковные компании выступят на форуме передовых решений в мясной отрасли

Подмосковные компании «СОЮЗСНАБ» и «Велком» примут участие во Всероссийском форуме INTEKPROM MEAT 2025 . Он пройдет в Санкт-Петербурге 10 и 11 июня. На мероприятии соберутся специалисты мясоперерабатывающей отрасли, чтобы обсудить новые технологии, обменяться опытом и найти решения для улучшения работы предприятий.

Подмосковные компании «СОЮЗСНАБ» и «Велком» примут участие в VII Всероссийском форуме INTEKPROM MEAT 2025: «Передовые решения для оптимизации мясоперерабатывающих предприятий», который пройдет 10–11 июня в Санкт-Петербурге. Форум соберет ведущих экспертов отрасли для обсуждения актуальных вопросов развития мясоперерабатывающей индустрии, обмена опытом и презентации инновационных технологий.

Мероприятие станет важной платформой для диалога между специалистами. В рамках программы запланировано более 30 профессиональных докладов, среди которых особое место займут выступления по вопросам состояния и тенденций рынка мясных изделий, обеспечения предприятий качественным сырьем, расширения экспорта и строительства новых производственных мощностей. В центре внимания также будет снижение производственных затрат при сохранении высокого стандарта качества продукции и развитие кадрового потенциала в условиях современной конкуренции.

Представители подмосковных предприятий намерены не только поделиться опытом и передовыми практиками, но и представить инновационные разработки, направленные на повышение эффективности производственных процессов. В числе спикеров форума — Светлана Антропова, руководитель биотехнологического направления компании, которая расскажет о применении российских стартовых культур и «умных бактериях» для достижения идеально сбалансированного вкуса продукции. Также Дмитрий Петров, директор по качеству группы компаний «Велком», представит системный подход предприятия к обеспечению качества и безопасности продукции.

На технической части форума особое внимание уделят автоматизации логистических процессов внутри фабрик, современным технологиям и оборудованию для упаковки, а также решениям в области производства полуфабрикатов. Будут обсуждаться актуальные темы холодильного оборудования, промсанитарии, технологий переработки и утилизации отходов, а также автоматизированных линий убоя и робототехники, что позволяет повысить производительность и снизить издержки.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участие организаций в подобном мероприятии позволит обменяться опытом, ознакомиться с новейшими разработками и внедрить эффективные решения для оптимизации производств, что, в конечном итоге, будет способствовать росту конкурентоспособности российской мясоперерабатывающей отрасли.