28 апреля в Ташкенте начала работу 30-я международная выставка «Здравоохранение — TIHE 2026». Шесть компаний из Московской области принимают участие в этом значимом событии благодаря поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Участники представляют различные города Подмосковья, включая Домодедово, Мытищи, Серпухов, Электрогорск и Дубну.

Среди участников — фармацевтическая компания ООО «Инитиум-Фарм», разработчик и производитель медтехники ООО «Мед ТеКо», производитель медицинского оборудования ООО «ДС.Мед», поставщик ортопедической и медицинской продукции ООО «МЕТИЗ ОРТОПЕДИЯ», экспортер медицинских изделий ИП Соловьева Т. В. и разработчик медицинских изделий ООО МЛТ.

«Здравоохранение — TIHE 2026» — это ведущая медицинская выставка в регионе, где представлено передовое медицинское оборудование, проходят научно-практические семинары и презентации. Выставка дает возможность компаниям расширить круг деловых контактов, представить свою продукцию потенциальным партнерам и укрепить экспортные позиции.

Более 300 компаний из 26 стран собрались на TIHE 2026, чтобы обменяться опытом и представить свои достижения. Выставка стала местом встречи производителей, дистрибьюторов, представителей органов власти и научных кругов.

Актуальную информацию обо всех выставочных мероприятиях можно получить на сайте Фонда поддержки ВЭД МО в разделе «Мероприятия». Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.