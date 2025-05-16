Подмосковные компании стали участницами международной энергетической выставки

С 13 по 15 мая в Ташкенте прошла международная выставка Power Uzbekistan 2025. Подмосковье на мероприятии представили пять перспективных предприятий.

В состав делегации из Московской области вошли «Валдекс Энергетика», «ЗэтЭнерго», «Серпуховская Бумага», «СТС-ГЕОСЕРВИС», а также «ССТэнергомонтаж».

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона полностью взял на себя расходы по участию компаний, включая аренду выставочных площадей, регистрационные взносы и оформление единого регионального стенда. Это позволило предприятиям сосредоточиться на презентации своей продукции и поиске новых партнеров.

Power Uzbekistan уже много лет остается ключевой площадкой для демонстрации новейших достижений в отрасли энергетики.

Предприниматели, заинтересованные в выходе на международные рынки, могут ознакомиться с программой поддержки экспорта на сайте.