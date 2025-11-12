Подмосковные компании стали лауреатами всероссийского конкурса «Экспортер года»

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья добились значительного успеха на федеральном уровне. Компании получили ряд престижных наград в рамках всероссийского конкурса «Экспортер года».

Подмосковный бизнес не только показал блестящие результаты за минувший год, но и помог региону занять лидирующую позицию по количеству победителей среди всех субъектов Центрального федерального округа.

В числе триумфаторов оказались ведущие компании региона. Так, торговая компания «Мираторг» была удостоена звания лучшего экспортера в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса, а «Соломон-Трейд» одержала победу среди малых и средних предприятий в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия».

Помимо этого, представители Подмосковья получили награды в категориях «Прорыв года», «Лучшая женщина-экспортер» и «Ответственный экспортер», что свидетельствует о разностороннем развитии экспортного потенциала.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области высоко оценили достижения лауреатов, подчеркнув их весомый вклад в укрепление позиций региона.

Успех подмосковных компаний на всероссийском конкурсе служит ярким подтверждением эффективности мер государственной поддержки.

Более подробно с ними можно ознакомиться на специализированном портале «Мой АПК».