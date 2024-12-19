Подмосковные компании произвели 92 тыс тонн шоколадных конфет за год

Московская область занимает лидирующие позиции в производстве шоколадных конфет с начинкой. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что в 2024 году компании выпустили более 64% совокупного объема изделий в Центральном федеральном округе и 49,7% — от общероссийского.
Всего объем произведенных конфет в Подмосковье с начала года составил 92,5 тысячи тонн. Отмечается, что подобных результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы ООО «Кондитерская фабрика „Волшебница“», ООО «Сладкий Орешек» и ООО «Кондитерский комбинат „Озерский сувенир“». Компании выпускают высококачественную шоколадную продукцию из отборного сырья.
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