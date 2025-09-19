Подмосковные компании примут участие в международной выставке Gulfood в Дубае

Подмосковные предприниматели примут участие в международной продуктовой выставке в Дубае. На ней представят мясные изделия, мороженое и многое другое.

Выставка Gulfood пройдет с 26 по 30 сентября. Это крупное отраслевое событие на Ближнем Востоке в области пищевой промышленности. Подмосковные производители презентуют свои товары в составе национальной экспозиции под брендом Made in Russia.

В мероприятии будут участвовать «Торговый дом Черкизово», «Мираторг», «Фуд Тим», «Иль Мио Мороженко», «МИРФУДС» и «Май». Эти компании производят мясные и молочные изделия, а также мороженое и другие продукты.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили рост интереса к подмосковным товарам на Ближнем Востоке.

«Товарооборот сельхозпродукцией между Россией и ОАЭ, а также российский экспорт в 2024 году выросли на 30%. Участие подмосковных предприятий в Gulfood открывает новые возможности для наращивания экспорта и укрепления позиций региона на международной арене», — отметили в ведомстве.

Компании примут участие в выставке при поддержке Фонда ВЭД. Предприниматели могут присоединиться к событию, оставив заявку по ссылке.