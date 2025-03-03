Подмосковные компании пригласили на выставку продуктов и напитков в Китае

Производителей продуктов и напитков из Подмосковья приглашают на международную выставку SIAL China 2025, которая пройдет с 19 по 21 мая в Шанхае. Участники смогут представить свою продукцию, провести деловые встречи и обсудить актуальные вопросы отрасли. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

SIAL China — одна из крупнейших выставок для производителей продуктов питания и напитков. Ее посетят представители розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. Участники продемонстрируют продукты, напитки, оборудование для пищевой промышленности и технологии для индустрии гостеприимства.

Подмосковные компании смогут участвовать в выставке на коллективном стенде региона при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности. Фонд оплатит аренду стенда, регистрационные сборы, его оформление, а также поможет найти покупателей и организовать переговоры.

Зарегистрироваться для участия можно до 16 марта включительно по ссылке. Напомним, фонд оказывает различные услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.