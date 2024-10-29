Подмосковные компании пригласили на консультации по экспорту товаров в Азию

Подмосковные компании-экспортеры примут участие в онлайн-консультации на тему «Развитие продаж в Юго-Восточную Азию и ASEAN через Вьетнам. Перспективы» 5 ноября. Лекцию проведет специалист Российского экспортного центра.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах подготовки и адаптации товаров и услуг к вьетнамскому рынку, а также об особенностях продаж импортной продукции.

Руководитель представительства Российского экспортного центра во Вьетнаме расскажет об этике делового общения и как правильно взаимодействовать с потенциальными покупателями.

Также участникам продемонстрируют весь процесс регистрации бизнеса во Вьетнаме.