Подмосковные компании пригласили на консультации по экспорту товаров в Азию

Подмосковные компании-экспортеры примут участие в онлайн-консультации на тему «Развитие продаж в Юго-Восточную Азию и ASEAN через Вьетнам. Перспективы» 5 ноября. Лекцию проведет специалист Российского экспортного центра.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах подготовки и адаптации товаров и услуг к вьетнамскому рынку, а также об особенностях продаж импортной продукции.
Руководитель представительства Российского экспортного центра во Вьетнаме расскажет об этике делового общения и как правильно взаимодействовать с потенциальными покупателями.
Также участникам продемонстрируют весь процесс регистрации бизнеса во Вьетнаме.
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