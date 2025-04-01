Подмосковные компании пригласили на форум переработчиков диких растений

Первый международный форум по переработке дикоросов и производству полезных продуктов «Суперфуды — инвестиции в здоровье и долголетие 120+» пройдет в Москве 4 и 5 апреля. Мероприятие состоится на площадке «Национального центра Россия». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашают предпринимателей и компании из Подмосковья, работающих в этой сфере. По данным ведомства, на форуме соберутся производители суперфудов — как обычных продуктов питания, так и товаров для здоровья, лечения и реабилитации.

Участники и эксперты обсудят современные технологии переработки, способы продвижения продукции в России и за рубежом, а также перспективы сотрудничества с международными партнерами.

Основная информация и программа Форума представлены на официальном сайте, где также можно пройти онлайн-регистрацию для участия.