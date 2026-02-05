Подмосковные компании пригласили на агропромышленную выставку в Монголию

Подмосковные компании пригласили на международную выставку-ярмарку Agro Expo в Монголии. Она состоится с 3 по 5 апреля в Улан-Баторе.

Принять участие в выставке могут предприятия агропромышленного комплекса: производители сельхозтехники и оборудования, предприятия растениеводства, защиты растений, животноводства и кормопроизводства, а также разработчики IT‑решений. Как рассказали в областном Мининвесте, площадка даст возможность присоединиться к перспективным проектам в Монголии, представить и изучить передовое оборудование и технологии, обменяться контактами и укрепить деловые связи.

Фонд поддержки экспорта профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и застройку регионального стенда.

Подать заявку на участие можно до 209 февраля по ссылке.

Больше информации о международных выставках — на сайте фонда. Предприниматели региона получают поддержку в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».