Подмосковные компании пригласили на 20 международных агровыставок в июне

Агропромышленные предприятия Подмосковья пригласили принять участие в 20 международных выставках, которые пройдут в июне в дружественных странах. Мероприятия охватят различные направления — от производства готовой продукции до органического земледелия и животноводства.

Африканский континент станет одной из ключевых площадок — выставки состоятся в Кот-д’Ивуаре, Кении и ЮАР. Кроме того, мероприятия проведут в Белоруссии, Иране, Филиппинах, Индонезии и Индии.

Для производителей готовой продукции откроют площадки в Колумбии. Предприятия, которые специалилизируются на органических продуктах, смогут представить товары в Бразилии и Китае.

Экспозиции в Египте и КНР также будут посвящены ингредиентам для пищевой промышленности, а во Вьетнаме — животноводству.

Участие в выставках — отличная возможность для компаний заключить экспортные контракты и продемонстрировать потенциал российского агропромышленного комплекса.

Полная информация о выставках доступна на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.