Подмосковные компании пригласили на экспортный форум в Одинцово
Фонд поддержки ВЭД Московской области пригласил подмосковные компании на реверсную бизнес-миссию и экспортный форум. Мероприятие пройдет 30 июля 2026 года в городе Одинцово.
Встреча состоится в гостинице «Park Inn» по адресу: улица Маршала Неделина, дом 8.
В форуме примут участие подмосковные предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются строительными материалами и технологиями. Они смогут провести переговоры с закупщиками из Казахстана, Турции и Эфиопии и расширить экспортные поставки.
Реверсная бизнес-миссия позволит наладить прямые деловые контакты и обсудить продукцию и условия сотрудничества. На экспортном форуме участники рассмотрят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и расширения деловых связей.
На мероприятии выступят эксперты Фонда поддержки ВЭД Московской области, Российского экспортного центра, Торгово-промышленных палат Московской области и Одинцово, а также Ассоциации НОПСМ.
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Детали мероприятия и регистрации можно уточнить по телефону: +7 (495) 150-39-41 (доб. 07).