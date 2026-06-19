Подмосковные компании пригласили на экспортный форум в Одинцово

Фото: Отраслевой форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" прошел в Подмосковье / Медиасток.рф

Фонд поддержки ВЭД Московской области пригласил подмосковные компании на реверсную бизнес-миссию и экспортный форум. Мероприятие пройдет 30 июля 2026 года в городе Одинцово.

Встреча состоится в гостинице «Park Inn» по адресу: улица Маршала Неделина, дом 8.

В форуме примут участие подмосковные предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются строительными материалами и технологиями. Они смогут провести переговоры с закупщиками из Казахстана, Турции и Эфиопии и расширить экспортные поставки.

Реверсная бизнес-миссия позволит наладить прямые деловые контакты и обсудить продукцию и условия сотрудничества. На экспортном форуме участники рассмотрят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и расширения деловых связей.

На мероприятии выступят эксперты Фонда поддержки ВЭД Московской области, Российского экспортного центра, Торгово-промышленных палат Московской области и Одинцово, а также Ассоциации НОПСМ.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Детали мероприятия и регистрации можно уточнить по телефону: +7 (495) 150-39-41 (доб. 07).