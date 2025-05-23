Подмосковные компании представили товары на сельскохозяйственной выставке в Иране

В Тегеране с 19 по 22 мая прошла международная выставка в области агропромышленного комплекса Iran Agrofood 2025. На мероприятии свою продукцию представили компании из Московской области.

Товары продемонстрировали предприятия «Виктан», «Мистер Гумат», «ГеомирАгро», «АМТ-Групп», «Бибиколь Рус» и кондитерская фабрика «Кремлина».

Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, который взял на себя расходы по аренде площадей, переводу буклетов и регистрационным сборам.

В рамках мероприятия прошли презентации продукции и встречи с потенциальными клиентами.

Отметим, что Iran Agrofood 2025 — одна из крупнейших на Ближнем Востоке выставок агропромышленного комплекса.