Подмосковные компании представили товары на продуктовой выставке в ОАЭ

В Дубае с 26 по 30 января проходит одна из крупнейших в мире выставок продуктов питания и напитков. Свои товары в рамках Gulfood 2026 представили компании из Подмосковья.

В выставочном центре Dubai World Trade Centre собрались представители более 5200 предприятий из 125 стран мира, а также закупщики, ритейлеры и дистрибьюторы из разных уголков планеты.

Подмосковные компании демонстрируют на своих стендах товары, которые доказывают высокое качество и значительный экспортный потенциал.

Среди них «Фуд Тим», которая представила замороженные рыбные блюда и полуфабрикаты. «Кежофуудс» и «Май-Фудс» привезли на выставку ароматизированный чай и прочие напитки.

Компания «Мираторг» продемонстрировала полуфабрикаты из говядины, птицы, а также морепродуктов, а «Черкизово» — халяльную и кошерную продукцию, которую сопровождают необходимые сертификаты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области указали на то, что участие региональных компаний в выставке столь высокого уровня дает возможность значительно расширить экспортную географию и успешно продвигать товары за рубежом.