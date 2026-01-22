Подмосковные компании представили разработки на агровыставках в Красногорске

До 23 января в «Крокус Экспо» в Красногорске проходят сразу три масштабных события. Речь идет о международной выставке технологий для агропромышленного комплекса «AGRAVIA», первой в России выставке агроинноваций «iAGRI» и платформе для молодых специалистов «АгроКампус и Карьера».

В этом году мероприятия посвятили теме «Экономика производства АПК: эффективные стратегии сегодняшнего дня». Организаторы сделали ставку не на теорию, а на реальные технологии и решения, которые доказали пользу в полях и на фермах.

На выставке собрались почти тысяча компаний-производителей и поставщиков из 32 стран мира. Гости могут увидеть новейшую технику, умное оборудование, ознакомиться с инновационными идеями для растениеводства, животноводства, переработки и других сфер.

Свои разработки активно представляют и подмосковные предприятия, в том числе «Дмитровские овощи», «ДокаДжин», «Маслов Групп», а также Клинский машиностроительный завод и Щелковский биокомбинат.

В рамках деловой программы запланированы круглые столы и конференции.

Так, специалисты «ДокаДжин» расскажут о тонкостях удобрения картофеля разных сортов, представитель «Щелковского биокомбината» презентует препараты для диагностики и профилактики болезней животных, а сотрудники Федерального исследовательского центра имени Эрнста сообщат о прорывах в генетике, племенном деле, а также затронут вопросы биологической безопасности.