Подмосковные компании представили продукцию на выставке в Дубае

Производители из Московской области представили продукцию на международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024 в Дубае. В мероприятии участвовало восемь подмосковных компаний. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На выставке представили такие товары, как шоколад, сладости, печенье, закуски и мороженое. Среди подмосковных участников — компании «Свит Экспорт», «РКК Трейд», «Томер», «Волшебница», «Торговый дом Шоколада», «КФ Кремлина», «Кремлевские традиции» и «Деловое партнерство».

Представители бизнеса провели более 182 встреч в формате B2B с крупными дистрибьюторами и супермаркетами, включая Lulu Group и Grandiose. Фонд поддержки ВЭД Московской области профинансировал аренду стендов и организацию переговоров.

Напомним, Фонд поддержки ВЭД оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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