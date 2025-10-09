Подмосковные компании представили продукцию на выставке в Узбекистане

Международная выставка в сфере климатического оборудования «Aquatherm Tashkent 2025» стала площадкой для демонстрации достижений российских производителей. В Узбекистане с 7 по 9 октября работает масштабный российский стенд, организатором которого выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В мероприятии принимают участие четырнадцать российских производителей, шесть из которых представляют Московскую область.

Среди участников из региона: производитель санитарно-гигиенической продукции и оборудования для клининга «Мерида» (Дмитровский округ), компания «Нимбус» (Мытищи), представляющая инженерно-сантехнические и вентиляционные системы, производитель полотенцесушителей «Энергетик» (Электросталь).

Также свои монтажные пены и герметики демонстрирует «Полимерторг» (Мытищи), а воздуховоды для вентиляции — «Системные Конвекторы» (Сергиево-Посадский округ). Завершает список производитель гибкой подводки для сантехники«Люкс ЛК» (Подольск).

Выставка Aquatherm Tashkent является главным событием в Узбекистане, посвященным технологиям отопления, вентиляции, кондиционирования и сопутствующим продуктам.